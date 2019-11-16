شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «رونالدو» يتسبب في بكاء مشجع: أوقف المباراة لالتقاط سيلفي معه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انهمر مشجع في البكاء أثناء اصطحاب رجال الأمن له خارج ملعب مباراة البرتغال وليتوانيا والتي شهدت فوز كريستيانو رونالدو ورفاقه بسداسية نظيفة.

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وكان المشجع قد اقتحم ملعب المباراة واتجه إلى قائد البرتغال «رونالدو» مرتديًا قميص يوفنتوس طالبًا منه التقاط صورة سيلفي معه، وبالفعل طلب البرتغالي من رجل الأمن الذي لاحق الشاب الانتظار حتى التقاط الصورة، قبل أن يحتضن الشاب ويرحل الأخير مع رجل الأمن.

وأثناء خروجه من الملعب بدا أن المشجع لم يصدق ما حدث له على التو لينهمر في بكاء شديد من السعادة.