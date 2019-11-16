ميسي: مذاق الانتصار على "السامبا" رائع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

أكد ليونيل ميسي أنه شعر بالتنافسية بين الأرجنتين والبرازيل، في المباراة الودية بين المنتخبين بالرياض، أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه من الرائع دائماً الفوز على "الكناري".

Advertisements

قال ميسي: "نفذوا هجمتين مرتدتين علينا، في الشوط الثاني تحسنا كثيراً، وبخاصة على المستوى الدفاعي، لم يخلقوا في أي وقت فرصاً للتهديف، كنا متمركزين بشكل جيد، كانت مباراة صعبة للغاية".

ونوه ميسي أنه في حالة بدنية جيدة، وأنه سيكون مستعداً إذا رأى المدرب ليونيل سكالوني أن يشركه أمام أوروغواي في تل أبيب، في آخر مباراة بالعام.

وأضاف: "كانت مباراة متكافئة، ومن الإيجابي للغاية أن فزنا بها".