شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت 16 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 تقام اليوم السبت 16 – 11 - 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، أبرزها مباراة ألمانيا أمام بيلاروسيا، ومباراة هولندا أمام أيرلندا الشمالية.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 والقنوات الناقلة قبرص Vs أسكتلندا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1. إذربيجان Vs ويلز، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2. سان مارينو Vs كازاخستان، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3. روسيا Vs بلجيكا، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1. Advertisements سلوفينيا Vs لاتفيا، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4. كرواتيا Vs سلوفاكيا، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. إيرلندا الشمالية Vs هولندا، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 2. المانيا Vs بيلاروسيا، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 1. النمسا Vs مقدونيا الشمالية، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة مدغشقر Vs إثيوبيا، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1. كوت ديفوار Vs النيجر، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 8.

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