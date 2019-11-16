شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة كرواتيا وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 يواجه منتخب كرواتيا نظيره منتخب سلوفاكيا، مساء اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

موعد ومعلق مباراة كرواتيا وسلوفاكيا والقناة الناقلة تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd4، بصوت المعلق سوار الذهب. ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: كالينيتش. خط الدفاع: كاليتا- كار، بيريتش، يدفاي، ميتروفيتش. خط الوسط: مودريتش ، كوفاسيتش، بروزوفيتش، باديلي. خط الهجوم: بيريسيتش، ريبيتش. وتحتل كرواتيا صدارة المجموعة الخامسة بـ14 نقطة، بينما تحتل سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

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