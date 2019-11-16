موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة ألمانيا وبيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 يلتقي منتخب ألمانيا، مساء اليوم، مع نظيره منتخب بيلاروسيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

موعد ومعلق مباراة ألمانيا وبيلاروسيا والقناة الناقلة تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي. ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الألماني اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: ماتياس جينتير - نيكلاس سولي - نيكو شولز - أنتونيو روديجر. خط الوسط: توني كروس - ثيلو كيرير - ليون جوريتسكا - جوشوا كيميج. خط الهجوم: تيمو فيرنر - سيرجي جانبري. وتحتل ألمانيا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متساوية مع منتخب هولندا، بينما يتواجد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط

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