شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تطير إلى تونس 26 نوفمبر الجارى لمواجهة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري المحلي، ثم يسافر في اليوم التالي لتونس لمواجهة النجم الساحلي.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.
كان قيس عاشور المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى قد أكد أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف"، رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى .
وأوضح قيس عاشور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن ملعب الأولمبى برداس سيستقبل المباراة.
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