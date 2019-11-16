شكرا لقرائتكم تحذيرات طبية من بعض المكملات الغذائية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، اللاعبين بعدم تناول المكملات الغذائية الملوثة، التى تورطهم فى مأزق العينات الإيجابية فى تحليل المنشطات .
كانت اللجنة الأولمبية أصدرت قراراً بتجميد اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناءً على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات ومعاقبة المخطئ وتكليف لجنة تدير شئون الاتحاد .
وقال غنيم فى تصريح لـ "تايم سبورت": هناك 66% من المكملات الغذائية التى يتم شراؤها من الخارج ملوثة بالهرمونات، مؤكدا أنه تم تحذير اللاعبين أكثر من مرة .
وأشار غنيم إلى أهمية الإبلاغ بالعذر المرضى، الذى يستوجب حصول اللاعب على أى أدوية وخاصة أصحاب مرض السكر، محذرا أيضا من أدوية البرد .
كما أكد غنيم أن عينات رفع الاثقال الـ6 الإيجابية التى تم اكتشافها فى دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب 2019 لم يتم إيقافها حتى الآن وفى حالة حل أمة إيقاف الاتحاد المصرى بسبب الحالات السابقة فى بطولة أفريقيا 2016 قبل أولمبياد طوكيو 2020 سيشارك العينات الإيجابية الجديدة بالأولمبياد فى ظل عدم الحصول على قرار إيقاف .
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات طبية من بعض المكملات الغذائية .. اعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.