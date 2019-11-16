تحذيرات طبية من بعض المكملات الغذائية .. اعرف التفاصيل...

جدة - عمرو شويل طالب أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، اللاعبين بعدم تناول المكملات الغذائية الملوثة، التى تورطهم فى مأزق العينات الإيجابية فى تحليل المنشطات .

كانت اللجنة الأولمبية أصدرت قراراً بتجميد اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناءً على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات ومعاقبة المخطئ وتكليف لجنة تدير شئون الاتحاد .

وقال غنيم فى تصريح لـ "تايم سبورت": هناك 66% من المكملات الغذائية التى يتم شراؤها من الخارج ملوثة بالهرمونات، مؤكدا أنه تم تحذير اللاعبين أكثر من مرة .

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وأشار غنيم إلى أهمية الإبلاغ بالعذر المرضى، الذى يستوجب حصول اللاعب على أى أدوية وخاصة أصحاب مرض السكر، محذرا أيضا من أدوية البرد .

كما أكد غنيم أن عينات رفع الاثقال الـ6 الإيجابية التى تم اكتشافها فى دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب 2019 لم يتم إيقافها حتى الآن وفى حالة حل أمة إيقاف الاتحاد المصرى بسبب الحالات السابقة فى بطولة أفريقيا 2016 قبل أولمبياد طوكيو 2020 سيشارك العينات الإيجابية الجديدة بالأولمبياد فى ظل عدم الحصول على قرار إيقاف .