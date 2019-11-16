شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. 3 إصابات قوية تحرم المنتخابات من نجومها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخلال مباريات الدور الأول، شهدت البطولة عدة إصابات خطيرة عانى منها الفراعنة بغياب ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة الذى تعرض لإصابة فى الكتف فى المباراة الأولى ضد مالى والتى حسمها المنتخب الوطنى بهدف دون رد.

وخرج ناصر ماهر من حسابات شوقى غريب لنهاية البطولة بسبب تلك الإصابة، وغاب اللاعب عن مباريات الفريق منذ الجولة الثانية أمام غانا، وسيستمر غيابه فى مواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء بنصف النهائي.

وخسر منتخب زامبيا نجمه فاشون سكالا مهاجم أوستند البلجيكى الذى تعرض لإصابة أمام نيجيريا فى الجولة الثانية والتى خسرها فريقه بنتيجة 3/1 وودع البطولة بعدها عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة.

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وحُرم منتخب كوت ديفوار من كريستيان كوامي مهاجم جنوى الإيطالى الذى تعرض لإصابة خطيرة فى الركبة ومن المرجح أن تكون فى الرباط الصليبى ولن يستكمل مشوار الأفيال فى البطولة بعد عودته إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية فى ناديه.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، تبدأ فى الخامسة عصرًا على ستاد السلام بمباراة كوت ديفوار وغانا، ثم فى الثامنة باستاد القاهرة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا.

كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، ناصر ماهر، كريستيان كوامي، فاشون سكالا