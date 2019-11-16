اخبار الرياضه

أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. 3 إصابات قوية تحرم المنتخابات من نجومها...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. 3 إصابات قوية تحرم المنتخابات من نجومها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

وخلال مباريات الدور الأول، شهدت البطولة عدة إصابات خطيرة عانى منها الفراعنة بغياب ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة الذى تعرض لإصابة فى الكتف فى المباراة الأولى ضد مالى والتى حسمها المنتخب الوطنى بهدف دون رد.

 

وخرج ناصر ماهر من حسابات شوقى غريب لنهاية البطولة بسبب تلك الإصابة، وغاب اللاعب عن مباريات الفريق منذ الجولة الثانية أمام غانا، وسيستمر غيابه فى مواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء بنصف النهائي.

 

وخسر منتخب زامبيا نجمه فاشون سكالا مهاجم أوستند البلجيكى الذى تعرض لإصابة أمام نيجيريا فى الجولة الثانية والتى خسرها فريقه بنتيجة 3/1 وودع البطولة بعدها عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة.

 

Advertisements
374abb7d-7f6d-411a-bce3-231ad8b81911

 

وحُرم منتخب كوت ديفوار من كريستيان كوامي مهاجم جنوى الإيطالى الذى تعرض لإصابة خطيرة فى الركبة ومن المرجح أن تكون فى الرباط الصليبى ولن يستكمل مشوار الأفيال فى البطولة بعد عودته إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية فى ناديه.

 

a8f1ce88-3932-4043-8606-d14a4da6a8d4

 

 

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، تبدأ فى الخامسة عصرًا على ستاد السلام بمباراة كوت ديفوار وغانا، ثم فى الثامنة باستاد القاهرة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا.

كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، ناصر ماهر، كريستيان كوامي، فاشون سكالا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. 3 إصابات قوية تحرم المنتخابات من نجومها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا