شكرا لقرائتكم هيكتور كوبر يطفئ الشمعة الـ64 .. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف،بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب من بلوغ نهائيات أفريقيا .
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