شكرا لقرائتكم هيكتور كوبر يطفئ الشمعة الـ64 .. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحتفل اليوم (السبت) الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 64 ، حيث أنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1955.

كان كوبر تولي تدريب الفراعنة فى مارس 2015 وحتى كأس العالم بروسيا 2018 ، حيث خاض مع المنتخب 38 مباراة "23 رسمية، 15 ودية".

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف،بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب من بلوغ نهائيات أفريقيا .

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يذكر أن اتحاد الكرة قرر توجيه الشكر للمدير الفنى الأرجنتينى عقب الخروج المبكر من كأس العالم في روسيا 2018 فى ظل الخسارة أمام أورجواى 0 / 1 وروسيا 3/ 1 والسعودية 2 / 1.