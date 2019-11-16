عمرو جمال: طارق يحيى قادر على صناعة الفارق مع الطلائع...

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جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أنه متفائل بقدرة فريقه على تحقيق نتائج متميزة مع عودة مسابقة الدوري ولعب المباريات المؤجلة لاسيما بعد تولى طارق يحيى مسئولية تدريب الفريق. وقال عمرو جمال الشهير بـ"الغزال" فى تصريحات لـ"الخليج 365" : "عقدنا جلسة مع طارق يحيى فى أول يوم تولى خلاله مسئولية تدريب الطلائع، ووجدنا منه إصرار على منح الفرصة لكل اللاعبين شريطة الالتزام فى التدريبات واللعب بجدية وتركيز". وأضاف: "تعاهدنا على مساعدة طارق يحيى فى مهمته لاسيما أنه مدرب متميز يستطيع أن يشكل إضافة قوية للفريق فى ظل وجود عناصر مميزة بإمكانها تعديل وضع الطلائع فى جدول الدوري بعد أن واجهنا سوء حظ مع البرازيلى سيرجيو فارياس المدرب السابق". Advertisements يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى اليوم السبت لمدينة الاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق لمدة ثلاثة أيام هناك استعداداً لمواجهة طنطا. ومن المقرر أن يخوض الطلائع مباراة ودية خلال المعسكر لم يتحدد طرفها بعد ، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. كان طلائع الجيش لعب 3 مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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