شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض رابع ودياته أمام المتحدة غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لخوض المباراة الودية الرابعة في فترة التوقف بالجبل الأخضر، غداً الأحد، أمام فريق المتحدة، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد خاض ثلاث وديات سابقة حيث فاز ذئاب الجبل على منوف في الودية الأولى على منوف بنتيجة 6/2، ثم التعادل مع طنطا 1/1، وأخيراً الفوز على الطلائع بثلاثية نظيفة.

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ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.