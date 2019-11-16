شكرا لقرائتكم فايلر يعقد عدة جلسات فنية استعدادا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عدة جلسات مع جهازه لدراسة فريق الجونة إستعدادا لمواجهته يوم 25 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر استكمال قوة الفريق بعد عودة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي وكذلك الثنائي الأجنبي على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبي بلادهما من أجل عقد عدد من المحاضرات الفنية بالفيديو استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.ؤ Advertisements وحصل الجهاز الفني للأهلي علي تسجيلات لأربعة مباريات لفريق الجونة في الدوري هذا الموسم أمام كلاً من ، الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد عدة جلسات فنية استعدادا للجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.