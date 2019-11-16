شكرا لقرائتكم بعد قرابة 5 عقود.. هونيس يودع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، وداعا عاطفيا يوم الجمعة، حيث اقترب من الرحيل عن منصبه بعدما قضى به ما يقرب من خمسة عقود.

ذرف هونيس القليل من الدموع، بينما شارك تسعة آلاف عضو في الاجتماع السنوي في قاعة ميونخ الأولمبية وأبدوا ترحيبا حارا بهونيس، 67 عاما. وقدم الثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري، لاعبا الفريق السابقين، كأس الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا اللذين توج بهما الفريق في الموسم الماضي، بينما قدم ماركو بيستيش مسؤول قسم كرة السلة كأس اللقب المحلي. وقال هونيس لأعضاء النادي والذين سيصوتون في وقت لاحق من اليوم لرئيس شركة "أديداس" السابق هيربيرت هاينر لرئاسة النادي.

ولعب هونيس لبايرن ميونخ خلال الفترة من 1970 وحتى 1979، وبعد ذلك تولى منصب المدير العام لمدة 30عاما حتى 2009، ثم تولى رئاسة النادي منذ 2010، وتخلى عن الرئاسة لفترة عندما دخل السجن بسبب التهرب الضريبي. وفاز بكل الألقاب كلاعب أو كمسؤول، بما في ذلك الفوز بخمس ألقاب لكأس أوروبا للأندية الأبطال/دوري أبطال أوروبا و23 لقبا للبوندسليغا. ولم يترشح هونيس للرئاسة مجددا ولكنه سيظل كعضو عادي في المجلس الإشرافي للنادي حتى 2023.

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وبدأ المهاجم السابق منصبه كمدير عام قبل 40 عاما عندما كان بايرن يعاني من أزمة مالية، حيث بلغت إيراداته 12 مليون مارك (7 ملايين دولار) وبلغت ديونه سبعة ملايين مارك.

في أحداث الأرقام لموسم 2018 - 2019، سجل بايرن مبيعات قياسية بلغت750.4 مليون يورو، ليرتفع عن 657.4 مليون يورو التي حققها في الموسم الماضي. وتم منح بايرن أرباحا بعد الضريبة بلغت 52.5 مليون يورو، لترتفع عن 29.5 مليون التي تحققت في الموسم الماضي.

وبرحيل هونيس يبدأ التعديل في القيادة العليا لبايرن ميونخ. حيث ينتظر أن يرحل كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي في 2021، ليعطي منصبه إلى أوليفر كان حارس مرمى الفريق السابق، الذي ينتظر أن ينضم لمجلس بايرن العام المقبل.