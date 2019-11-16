شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة غنيم لـ"تايم سبورت": 66% من المكملات الغذائية ملوثة بالهرمونات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات اللاعبين من تناول المكملات الغذائية الملوثة التى تورطهم فى مأزق العينات الإيجابية فى تحليل المنشطات.
وقال غنيم فى تصريح لقناة "تايم سبورت "هناك 66% من المكملات الغذائية التى يتم شراؤها من الخارج ملوثة بالهرمونات، مؤكدا أنه تم تحذير اللاعبين أكثر من مرة.
وأشار غنيم إلى أهمية الإبلاغ بالعذر المرضى الذى يستوجب حصول اللاعب على أى أدوية، خاصة أصحاب مرض السكر، محذرا أيضا من أدوية البرد.
كما أكد غنيم أن عينات رفع الأثقال الـ6 الإيجابية التى تم اكتشافها فى دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب 2019 لم يتم إيقافها حتى الآن، وحال حل أمة إيقاف الاتحاد المصرى بسبب الحالات السابقة فى بطولة أفريقيا 2016 قبل أولمبياد طوكيو 2020 سيشارك العينات الإيجابية الجديدة بالاوليمبياد فى ظل عدم الحصول على قرار إيقاف.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قراراً بتجميد اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناءً على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات ومعاقبة المخطئ وتكليف لجنة تدير شئون الاتحاد .
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