شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير يروى لــ سوبر كورة حكاية 6 سنوات إنجازات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صخرة الذئاب: أنا أهلاوى "أه" بس بفرح أوى لما أكسبه

-الجبلاية ضيعت متعة الدورى بتأجيل القمة وخدتنا فى الرجلين

ـ الأهداف سبب شهرة محمود علاء ومحمد عبد الغنى أفضل مدافع فى الدورى

-كوبر عقد المهاجمين وعندنا ندرة فى المواهب

Advertisements

أهلاوى النشأة تدرج بين صغار التتش حتى استحق عن جدارة الفرصة فى وقت لم تكن الفرصة تأتى إلا لموهبة حقيقية، ففى الفريق الأول عظماء لا يزعزع مكانهم إلا لاعب قدير، محمد سمير ثابت مدافع الأهلى السابق والمقاولون الحالى، هو أحد شهود العيان على العصر الذهبى للأحمر، الذى قضى معه ستة مواسم كاملة، حقق فيها ما لم يستطع جيل سابق أن يحققه فى حصد البطولات وصعب المهمة على من يأتى بعده.

ولأنه تربى داخل جدران القلعة الحمراء، تشبع محمد سمير قيم ومبادئ النادى الأهلى، التى ترفض دور الكومبارس أو البطولة المؤقتة، فغادر القلعة الحمراء رغم صغر سنة باحثا عن فرصة للمشاركة بين فرق الدورى ليستقر بين جدران قلعة ذئاب الجبل مجدداً الطموح مع زملائه فى تحقيق إنجاز جديد.

مدافع المقاولون فتح قلبه لـ"سوبر كورة" للحديث عن ذكرياته داخل جدران القلعة الحمراء وطموحاته مع المقاولون وكثير من الأمور فى الحوار التالى:

لمتابعة الحوار عبر سوبر كورة اضغط هنا