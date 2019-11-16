شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بـ4 مباريات لاستكشاف الجونة قبل مواجهة 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق الجونة استعدادا لمواجهته يوم 25 نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفنى للأهلى على تسجيلات لأربعة مباريات لفريق الجونة في الدوري هذا الموسم أمام كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته المقبلة.

وينتظر الجهاز الفنى بقيادة فايلر استكمال قوة الفريق بعد عودة لاعبى المنتخبين الأول والأولمبى وكذلك الثنائى الأجنبى على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبى بلادهما من أجل عقد عدد من المحاضرات الفنية بالفيديو استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدورى.