شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يطيح بالقطن الكاميرونى ويتوج بطلا لأفريقيا للمرة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 نوفمبر 2008 توج الأهلى بطلاً لأفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد التعادل مع القطن الكاميرونى بهدفين لكل منهما فى مدينة جاروا الكاميرونية.

صعد الأهلى على رأس مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة على حساب ديناموز هرارى صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، ليلاقى الأهلى أنيمبا النيجيرى، ويتعادل معه فى الخارج، ويفوز عليه فى القاهرة بهدف نظيف.

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وفى المباراة النهائية استقبل الأهلى القطن الكاميرونى فى القاهرة وفاز عليه 2-0، وتعادل معه فى الكاميرون بهدفين لمثلهما تحت القيادة الفنية للبرتغالى مانويل جوزيه.

وحقق الأهلى 8 بطولات أفريقية مبتعدا تماما عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الخمس بطولات.