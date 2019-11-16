اعتذار نيجيريا وزيمبابوى عن المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت دولتى نيجيريا وزيمبابوى بالاعتذار عن المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر فى نسختها رقم 14 والبطولة الأفريقية الأولى التى تستضيفهما مصر خلال الفترة من 17 حتى 22 نوفمبر الجارى بأحد فنادق الجيزة . وبرر الثنائى الأفريقى اعتذارهما بسبب عدم وجود ميزانية مادية لديهما للمشاركة بالبطولة ليعلنا انسحابهما رسميا من البطولة المقرر انطلاقها غدا الأحد . وبذلك تكون الفرق المشاركة فى بطولة العالم لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر هى كل من : تركيا - روسيا - أوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - الهند - جورجيا - فنزويلا، بجانب المنتخب الوطنى المصرى المستضيف للبطولة. أكد أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال أن البطولة ستنطلق الأحد المقبل، فيما تبدأ وصول الفرق جميعا يومى الجمعة والسبت، فيما عدا المنتخب الليبى، الذى وصل مساء أمس إلى مطار برج العرب ومنه إلى مقر البطولة.

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