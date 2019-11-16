شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد هيكتور كوبر.. مشاهد لا ينساها المصريون للمدرب الأرجنتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 64 ، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1955.

وقاد كوبر الفراعنة فى مارس 2015 و حتى كأس العالم بروسيا 2018 ، وخاض مع المنتخب 38 مباراة "23 رسمية، 15 ودية"، ونجح المدرب الأرجنتينى فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب من بلوغ نهائيات أفريقيا .

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كما حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017.

وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر للمدير الفنى الأرجنتينى عقب الخروج المبكر من كأس العالم روسيا 2018 فى ظل الخسارة أمام أورجواى 0 / 1 وروسيا 3/ 1 والسعودية 2 / 1.