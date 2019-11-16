- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد هيكتور كوبر.. مشاهد لا ينساها المصريون للمدرب الأرجنتينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 64 ، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1955.
وقاد كوبر الفراعنة فى مارس 2015 و حتى كأس العالم بروسيا 2018 ، وخاض مع المنتخب 38 مباراة "23 رسمية، 15 ودية"، ونجح المدرب الأرجنتينى فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب من بلوغ نهائيات أفريقيا .
كما حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017.
وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر للمدير الفنى الأرجنتينى عقب الخروج المبكر من كأس العالم روسيا 2018 فى ظل الخسارة أمام أورجواى 0 / 1 وروسيا 3/ 1 والسعودية 2 / 1.
كانت هذه تفاصيل خبر عيد ميلاد هيكتور كوبر.. مشاهد لا ينساها المصريون للمدرب الأرجنتينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.