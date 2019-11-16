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تدريبات خاصة لأسوان قبل مواجهة الجونة بالدفاع الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لكرة القدم بنادى أسوان خوض اللاعبين تدريبات خاصة بعد ظهر اليوم، السبت، على الرغم من ارتباط الفريق بمواجهة الجونة فى الودية الثانية اليوم بمعسكر الفريق المقام حالياً فى زهراء مدينة نصر، والتى يستضيفها ملعب الدفاع الجوى استعداداً لمواجهة المقاولون بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

وكان أسوان قد خسر أمام المقاصة بنتيجة 2/0 فى أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة استعداداً للمقاولون العرب، فى الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

من جهته أكد محمود سمكة، إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.

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