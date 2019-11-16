برة الملعب.. نصرة عيد نجمة يد الأهلى: مليش فى المطبخ ونفسى أكون إعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم نصرة عيد نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب قعدة الصحاب جدا. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ للأسف مبعرفش أطبخ خالص.

نصرة عيد من نجمك المفضل؟ عادل إمام.. بحبه جدا وحب كل أعماله. Advertisements من مطربك المفضل؟ عمرو دياب طبعا. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أكون إعلامية فى مجال الرياضة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ مش بستخدم العنف.. ومش بتعاكس أصلا. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين عبد العزيز بحبها قوى بصراحة. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الملابس الكاجوال علشان أنا مليش فى الفورمال والكلام ده.

نصرة عيد مع شقيقتها مروة عيد

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