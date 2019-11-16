شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر إلى تونس 26 نوفمبر لمواجهة النجم الساحلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للأهلي أن فريق الكرة سوف يغادر إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى المحلى، ثم يسافر فى اليوم التالى لتونس لمواجهة النجم الساحلى.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.

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كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.

وأوضح قيس عاشور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن ملعب الأولمبى برداس سيستقبل المباراة.