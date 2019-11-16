شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصر تسيطر على الأرقام القياسية فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة حالياً بمصر، والتى شهدت مفاجآت بالجملة على رأسها خروج حامل اللقب خالى الوفاض من التصفيات مستبعداً من المنتخبات المرشحة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى وداع مالى أحد المرشحين بقوة فى البطولة بفضل لاعبيها الذين شملتهم القائمة ويملكون عددا كبيرا من النجوم فى مختلف الدوريات وعلى رأسهم لاعب الأهلى المصري أليو ديانج.

وشهد الدور الأول للبطولة الكثير من الأرقام المثيرة خلال فعاليات الجولة الثالثة للبطولة، على رأسها الغزارة التهديفية للنجم المصرى مصطفى محمد، الذى يعد الأفضل على البطولة على الإطلاق حتى الآن بفضل ما يقدمه من مستويات مع المنتخب الأولمبى فى المواجهات الثلاث الماضية وغيرها من الأرقام، التى جعلت الحدث القارى الذى يقام على أرض مصر هو الأفضل من بين النسخ السابقة.

وكان للحضور الجماهير مفعول السحر فى البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو فى اشتعال المنافسة بين المنتخبات المشاركة فى البطولة وكان الفراعنة لهم نصيب الأسد من الحضور الجماهيرى بمختلف أعماره فى محاولة ناجحة لجعل البطولة هى الأفضل فى التاريخ من حيث المستوى الفنى والبدنى.

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