فايلر يدرس الجونة.. وبرنامج لتجهيز أليو ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عدة جلسات مع جهازه المعاون؛ لدراسة فريق الجونة؛ استعدادا لمواجهته يوم 25 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني علي تسجيلات لمواجهات الجونة في الدوري هذا الموسم أمام فرق الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر استكمال قوة الفريق بعد عودة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي؛ من أجل عقد عدد من المحاضرات الفنية بالفيديو؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

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وفي سياق متصل وضع الجهاز الفني للأهلي، برنامجًا خاصًا للمالي أليو ديانج لاعب الفريق لتجهيزه؛ لعدم مشاركته في معسكر التدريب الخارجي الذي أقيم بالإمارات مؤخرا .

وينتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشاركة ديانج مع منتخب مالي الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ حيث منح فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتصالات الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة بعد استئناف بطولة الدوري، بالإضافة لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.