محمد إيهاب: لن ألعب لدولة غير مصر مهما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قطع محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، أي أحاديث عن قبوله لجنسية أي دولة أخرى غير مصر بعد أزمة الإيقاف الدولي لمنتخب مصر.

محمد إيهاب، غرد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت:"أثنى عشر عامًا أرفع علم مصر في المحافل الدولية ورغم المحن أكرمني الله بالكثير فيها وقولاً واحدًا لن ألعب لدولة غير مصر مهما حدث".

وأتم إيهاب تغريدته بقوله:"متمسك بالأمل لآخر نفس ولكن إن حانت لحظه النهاية فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطني".

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وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر إيقاف مصر من المشاركة في كأس العالم في تايلاند شهر سبتمبر الماضي، بسبب تعاطي 7 من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016 في واقعة أخرى.

ولم يكشف الاتحاد الدولي وقتها عن مدة العقوبة حتى انتهاء فترة الاستئناف، حيث قد تصل العقوبة إلى عامين.

وأصبحت مصر أمام عقوبة جديدة بسبب العينات الخمس الإيجابية الجديدة في بطولة إفريقيا السابقة.