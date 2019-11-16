تقارير: كونتي يتلقى تهديدات بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تهديدات بالقتل عبر طردٍ وصل له في منزله بإيطاليا.
ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلا سيرا" الإيطالية، فإن المدير الفني الإيطالي، تلقى طردٍ في منزله تضمن وجود رسالة تهديد بجانب رصاصة.
وقالت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية لديها علم بالتهديد الذي وصل إلى كونتي، وستبدأ تحقيقا موسعا حول الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي سيحصل على حماية خاصة من الشرطة لدى منزل عائلته وفي مقر تدريبات فريقه بعد ذلك التهديد.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن رسالة التهديد التي وصلت إلى منزل كونتي، قد تكون مجرد مزحة، ولكن الشرطة الإيطالية تأخذ الأمر على محمل الجد.
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