مدرب البرازيل يكشف كواليس مشادته مع ميسي في السوبر كلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، كواليس المشادة التي حدثت مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب منتخب التانجو، في مباراة السوبر كلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وخسر المنتخب البرازيلي على يد نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود، بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي.

وسيطرت لقطة ميسي مع تيتي على أجواء السوبر كلاسيكو، حيث التقطت عدسات الكاميرات، ميسي وهو يطالب تيتي بالصمت خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

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وقال تيتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "طلبت من الحكم أن يمنح ميسي بطاقة صفراء، لكن ليونيل نظر لي وطالبني بالصمت، فطلبت منه أن يصمت هو وليس أنا".

وأضاف المدير الفني لمنتخب البرازيل: "هذه الكرة كانت بالفعل تستحق بطاقة وكان لدي الحق في إبداء شكوتي".

واختتم تيتي تصريحاته: "لا أود التعليق على هذه الواقعة أكثر من ذلك، هذه المباريات تحتاج دائمًا لحكم قوي".