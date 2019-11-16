ماني: محظوظ باللعب بجوار صلاح وفيرمينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على سعادته باللعب بجوار الثنائي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو.

ساديو ماني سجل هدفا في أخر انتصار لليفربول بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في مباراة انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ماني في تصريحات لمجلة نادي ليفربول الرسمية "دائما أقول أنه من السهل العمل مع الثنائي صلاح وفيرمينو، أعتقد أنني محظوظ للعب بجوارهما".

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الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد إعلان قائمة المرشحين من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وتابع "أي لاعب سيلعب بجوار الثنائي سوف يستمتع كثيرا بكرة القدم، لاعبان جيدان للغاية، الأمور تبدو سهلة بجوارهما، لهذا أنا استمتع باللعب معهما".

واختتم ماني تصريحاته عن صلاح وفيرمينو قائلا "كل منا جاء من بلد مختلف ولغته الأولى مختلفة، لكن كرة القدم لها لغة واحدة ويمكن للجميع التحدث بها".

وأشاد موقع ليفربول في تقريره بالثلاثي الذي ساعد ليفربول في التتويج باللقب السادس في تاريخ النادي لدوري أبطال أوروبا يونيو الماضي، بجانب اعتلاء قمة الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 8 نقاط.