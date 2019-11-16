شاهد.. إتحاد كرة اليد ينشر جدول مباريات اليوم

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نشر الإتحاد المصري لكرة اليد اليوم السبت، جدولمباريات اليوم في دوري اللعبة اليوم بمختلف القطاعات السنية للرجال والسيدات.
وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:
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