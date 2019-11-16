شاهد.. إتحاد كرة اليد ينشر جدول مباريات اليوم

نشر الإتحاد المصري لكرة اليد اليوم السبت، جدول مباريات اليوم في دوري اللعبة اليوم بمختلف القطاعات السنية للرجال والسيدات. مباريات اليوم في دوري اللعبة اليوم بمختلف القطاعات السنية للرجال والسيدات. وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

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