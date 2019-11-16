الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتصالات الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة بعد استئناف بطولة الدوري، بالإضافة لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.