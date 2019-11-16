ماني يكشف سبب نجاحه مع محمد صلاح وفيرمينو في هجوم ليفربول

أوضح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، سبب نجاحه مع محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، زملائه في قيادة هجوم الريدز.

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "من السهل على ثلاثتنا العمل معًا، وأنا أعتقد إني محظوظ لأنني ألعب بجانب هؤلاء اللاعبين الكبار".

وواصل "أي لاعب يلعب بجوارهم سيشعر إنهم مميزون للغاية، ويجعلون كل شيء سهل، ولذلك فأنا أستمتع خلال

مشاركتي معهم".

وتابع "إننا نعمل بفعالية كبرى كثلاثي ناجح في هجوم ليفربول، نتيجة بساطة الطريقة التي نعمل بها سويًا".

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وأردف "على الرغم من إننا من ثلاثة بلدان مختلفة وكل منا يتحدث لغة أولى مختلفة، إلا إننا نجيد التعامل معا، وذلك لأن لغة الكرة القدم واحدة وعالمية وتجعل التعامل أسهل، وهو

ما يشعر به محمد صلاح وفيرمينو".

ويشكل ثلاثي هجوم ليفربول قوة ضاربة للفريق خلال الفترة الأخيرة، ساهمت في منافسته على الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة رغم خسارته بفارق نقطة وحيدة، وكذلك تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الريدز.

وعلى الرغم من ما يتردد عن وجود خلاف بين محمد صلاح وساديو ماني بشكل خاص، إلا أن كلاهما يؤكدان من وقت لأخر مدى خطأ ذلك الأمر، وإنهم يشكلان معا برفقة زميلهما البرازيلي فيرمينو ثلاثي هجومي قوي.