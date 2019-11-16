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فايلر يجتمع مع الجهاز المعاون لدراسة الجونة

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون؛ لدراسة فريق الجونة؛ استعدادا لمواجهته يوم 25 نوفمبر الجاري، في

إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني علي تسجيلات لمواجهات الجونة في الدوري هذا الموسم أمام فرق الإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة

ونادي مصر من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة فايلر استكمال قوة الفريق بعد عودة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي؛ من أجل عقد عدد من المحاضرات الفنية بالفيديو؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

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