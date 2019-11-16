أيمن أشرف وربيعة يقتربان من المشاركة مع منتخب مصر أمام جزر القمر

اقترب أيمن أشرف ورامي ربيعة لاعبي منتخب مصر، من المشاركة بصفة أساسية مع الفراعنة أمام جزر القمر بعد غد الاثنين في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتتجه النية لدى الجهاز الفني للمنتخب، لاراحة محمود علاء وعبدالله جمعة في المباراة، مع إشراك أشرف وربيعة بدلا منهما. جمعة في المباراة، مع إشراك أشرف وربيعة بدلا منهما. كان المنتخب تعادل مع كينيا بهدف لمثله في المباراة الأولى للتصفيات والتي جمعت الفريقين أول أمس بملعب برج العرب في الإسكندرية.

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