برنامج خاص للمالي أليو ديانج

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا خاصا للمالي أليو ديانج لاعب الفريق لتجهيزه، نظرا لعدم مشاركته في معسكر التدريب الخارجي الذي أقيم بالإمارات مؤخرا.

وينتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم

وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشاركة «ديانج» مع منتخب مالي الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.