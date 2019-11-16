الأهلي يحدد موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة

الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري

المحلي، ثم يسافر في اليوم التالي لتونس؛ لمواجهة النجم الساحلي.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.