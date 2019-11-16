توجه الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى إيطاليا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والذي ينطلق غدا ويستمر لمدة يومين.
يبدأ اجتماع الجمعية العمومية بكلماتترحيب من رئيس الاتحاد الدولي وتذاع كلمة مسجلة من عمدة تورينو، وكلمه مسجلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بعدها يتم عرض تقرير الإنجازات عن الدورة الماضية، وتقرير عن دورة نابولي، وتقرير عن المنشطات، ثم مناقشة الميزانية، وتكريم رموز الاتحاد الدولي للجامعات.
كان الجيوشي قد أنهى رحلته إلى سويسرا بعرض ملفي استضافة مصر لبطولتي العالم للجامعات بالاتحاد الدولي للجامعات(الاسكواش 2022/كرة اليد 2024).
كانت هذه تفاصيل خبر الجيوشي ممثلًا لمصر في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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