موعد مباراة إيرلندا الشمالية وهولندا في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم السبت، مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث يواجه منتخب هولندا نظيره إيرلندا الشمالية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات، على ملعب ويندسور بارك

يدخل المنتخب الهولندي اللقاء وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة حصدها من 6 مواجهات بفارق الأهداف فقط عن منتخب ألمانيا المتصدر بنفس رصيد النقاط .

فيما يبحث منتخب إيرلندا الشمالية عن الفوز لخطف الوصافة، حيث يحتل

المركز الثالث بـ 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن نظيره الهولندي، وهو ما سيجعله باحثًا عن تحقيق فوز يمنحه المركز الثاني ليقترب من التأهل للبطولة الأوروبية.

وكان المنتخب الإيرلندي يسير بخطى ثابتة في التصفيات، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين، ليتراجع في ترتيب المجموعة.

وستحاول إيرلندا الشمالية إستغلال إقامة المباراة على أرضها من أجل تحقيق إنتصار يعيد له

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آمال التأهل.

وكانت هولندا وإيرلندا الشمالية تواجها في الجولة الماضية على ملعب فينورد الهولندي، وحقق منتخب الطواحين فوز درامي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما كان المنتخب الإيرلندي متقدمًا حتى الدقيقة 81، لتنقلب الطاولة بثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 81 و 90 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

موعد مباراة إيرلندا الشمالية وهولندا:

تنطلق لمباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،

الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة،

الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيرلندا الشمالية وهولندا:

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2