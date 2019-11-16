محمد صلاح يواصل التأهيل.. واحتمال غيابه 3 أسابيع

قام الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بنشر صورة له اثناء تلقيه جلسات تأهيلية بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بالكاحل، أمام ليستر سيتى، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو ما تسبب فى غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد.

وتجددت الإصابة خلال المباراة الأخيرة للريدز أمام

مانشستر سيتى، بعد احتكاكه مع فيرناندينهو لاعب السيتى.

ومن المحتمل أن يغيب صلاح عن الملاعب لمدة لن تقل عن ثلاثة اسابيع، ما يعنى غيابه عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى، ونابولى الإيطالى فى دورى أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح يشارك في المباريات رغم الإصابة، وهو الأمر الذي وصفه فيل تومبسون أسطورة ليفربول السابق، بإن النجم المصري يشارك في المباريات وهو مجبر ولم يتعافى من الإصابة بشكل تام.

وظهر تأثر محمد صلاح بالإصابة التي تجددت خلال لقاء ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، لتتسبب في خروجه من معسكر منتخب مصر الذي بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.