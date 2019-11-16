منتخبنا الوطني يواجه الإمارات في أولى مبارياته بخليجي 24

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، الجمعة، جدول مباريات البطولة بعد تراجع السعودية والامارات والبحرين عن مقاطعة البطولة.



وسيشهد اليوم الأول من البطولة التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي، عقب المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين قطر والعراق على استاد خليفة الدولي.



ويلعب في اليوم التالي منتخب عمان مع البحرين، ثم السعودية مع الكويت، والمباراتان على ملعب عبد الله بن خليفة، في إطار المجموعة الثانية.



وتقام مباريات الجولة الثانية، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تلعب الإمارات مع العراق، ثم اليمن مع قطر.



وفي المجموعة الثانية، تلعب الكويت مع عمان، ثم البحرين مع السعودية، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.



وتقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، حيث تلعب قطر مع الإمارات، والكويت مع البحرين، على ملعب خليفة الدولي، ثم اليمن مع العراق وعمان مع السعودية، على ملعب عبد الله بن خليفة.



وتمّ تغيير موعد انطلاق البطولة من موعدها السابق السابق من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول ليصبح من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أنه وافق رسمياً على مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت عن عدولها عن قرار عدم المشاركة في البطولة لتنضم بالتالي إلى خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.

