اونلاين | يلا شوت Neatherlan مشاهدة مباراة هولندا وايرلندا الشمالية بث مباشر كورة لايف Euro رابط ماتش هولندا تابع لايف NOW

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يحل منتخب هولندا ضيفاً على منتخب أيرلندا الشمالية باستاد ويندسور بارك فى تمام الساعة 9:45 مساء اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 بتوقيت القاهرة .. الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020. ويديرها الحكم سيمون مارتشينياك.. وتنقلها قناة بى ان سبورت 2

استطاع المنتخب الهولندي أن يتصدر المجموعة الثالثة منذ أكثر من جولة، وعززها بانتصاره الآخير على منتخب روسيا البيضاء ليستمر في الصدارة برصيد 15 نقطة، مُتقدماً على منتخب ألمانيا بفارق المواجهات المُباشرة.

على الجانب الآخر يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 12 نقطة، آي بفارق ثلاث نقاط فقط عن كلٌا من الطواحين الهولندية والماكينات الألمانية، ولذا فتُعد هذه المباراة هي الأهم بالنسبة للمنتخب الأيرلندي لمُنافسة الكبار على التأهل.

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب هولندا، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة أيرلندا الشمالية ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020.

سيعتمد المدرب رونالد كومان على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي القوي فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وسيتحمل مسؤولية هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ممفيس ديباي، ستيفن بيرجوين، ريان بابل.