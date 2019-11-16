رياضة | ريال مدريد يفتح خزائنه لضم الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفتح خزائنه لضم الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن النادي الملكي مستعد لفتح خزائنه لضم اللاعب الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وتدعيم صفوفه في ظل رغبة زيدان بالتعاقد معه.

وأشارت التقارير إلى أن هناك إعجاب متبادل بين زيدان والفرنسي ، ويرغب مبابي في اللعب بسانتياجو بيرنابيو.

وتابعت التقارير بأن ريال مدريد مستعد لدفع 343 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا.

ويأمل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق مع مبابي للانضمام إليه وتدعيم صفوفه خاصة بعد العجز الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

