رياضة | الأهلي يجهز "خليفة" حمدي فتحي ببرنامج خاص

وينتظم أليو ديانج في تدريبات الفريق اليوم وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء مشاركة ديانج مع منتخب مالي الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر خلال الفترة الحالية والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وخوض منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

