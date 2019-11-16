رياضة | بوكتينيو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة "المثير للجدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكتينيو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة "المثير للجدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة توتنهام هوتسبر في التعاقد مع نجم برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

بوكتينيو يطلب التعاقد مع نجم برشلونة "المثير للجدل"

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي توتنهام مهتم بالتعاقد مع البرازيل فيليب كوتينيو والذي يلعب حاليا على شكل إعارة مع بايرن ميونخ.

وتابعت الصحيفة: "ماوريسيو بوتشيتينو يرغب بشدة في التعاقد مع النجم البرازيلي والذي سبق له اللعب تحت قيادة بوتشيتينو في إسبانيول".

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وشارك كوتينيو مع منتخب البرازيل أمام الأرجنتين أمس الجمعة في اللقاء الودي الذي جمعهما على جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية والتي انتهت بفوز التانجو بهدف الساحر ليونيل ميسي في الدقيقة 13.

وتمكن رفقاء ميسي من الحصول على ركلة جزاء أهدرها ليونيل ميسي، قبل أن يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بالثلاثي الهجومي ميسي ، ولوسيلسو، ومارتينيز، ومن خلفهم اوكامبوس ، باريديس ، دى بول في وسط الملعب، وبيزيلا ، أوتاميندى في قلبي الدفاع، والظهيرين فويث، تاليافيكو، بينما حرس عرين التانجو اندرادا.

بينما بدأ المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم المباراة بالهجوم الناري المتمثل في الثلاثي ويليان ، خيسوس ، فيرمينو، ومن خلفهم كاسيميرو ، أرثر ، باكويتا في وسط الملعب، ساندرو ، سيلفا في قلبي الدفاع، والظهيرين دانيلو، ميليتاو، بينما حرس عرين التانجو أليسون بيكر.