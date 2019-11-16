رياضة | مباراة الانتقام لـ"أوديجارد" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الانتقام لـ"أوديجارد" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد والمعار إلى صفوف نادي ريال سوسيداد للتواجد في مباراة الفريقين والتي ستقام السبت المقبل.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد السبت المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت "الأس" :"بأن مارتن أوديجارد يسابق الزمن لكي يتمكن من اللعب في سانتياغو برنابيو".

وأضافت الصيحفة بأن النجم النرويجي غاب عن آخر جولتين في الليغا بسبب إصابته في المفصل، لكنه بدأ التدرب على العشب ويأمل اللحاق بمباراة السبت المقبل.

وتابعت الصحيفة بأن الجهاز الطبي في ريال سوسيداد يتوقعون جاهزيته، لكنهم ينتظرون اليومين المقبلين لتحديد ذلك.