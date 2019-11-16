رياضة | العملاق المدريدي يكشف حقيقة رغبته في ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العملاق المدريدي يكشف حقيقة رغبته في ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي أتلتيكو مدريد حقيقة الأنباء التي ربطته بالتعاقد مع الكراوتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية عن رغبة نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع راكيتيش خلال يناير المقبل وتدعيم صفوفه باللاعب الكراوتي.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نادي أتليتيكو مدريد ينفي بشكل قاطع أنه يريد التوقيع مع راكيتيتش".

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب الكرواتي ليس ضمن خطط النادي المدريدي، ولم يحدث من قريب أو بعيد والنادي لا يفكر في ضمه.

وبات راكيتيتش قريبًا من الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ابتعد عن التشكيل الأساسي للبلوجرانا تحت قيادة الإسباني أرنستو فالفيردي.