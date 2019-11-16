رياضة | عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و "الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports وتنطلق مع بداية عام 2020 وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport التى تم اطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية و التى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. و تأتي هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية

وأكد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطور لما تم بناؤه من قبل سواء فى قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري و العربي.

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كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين فى العمل الرياضى التليفزيونى في مصر والشرق الأوسط كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.

وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية و شركاتها وأكد اعتزازه بالكوادر المصرية التى تستطيع تقديم إعلام رياضى مميز وبالشكل العالمى الذي يشاهده المشاهد المصرى وآن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

وأكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.