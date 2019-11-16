رياضة | برشلونة يضع عينه على الموهبة الهولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع عينه على الموهبة الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع مسئولو نادي برشلونة أعينهم صوب كالفن ستنجس لاعب وسط فريق الكمار الهولندي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز خط وسطه في يناير المقبل، مع اقتراب الكراوتي إيفان راكيتيتش من الرحيل عن البلوجرانا في ظل ابتعاده عن تشكيل الفريق هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة سيتابع مباراة هولندا واستونيا يوم الثلاثاء من أجل مشاهدة كالفن ستنجس لاعب وسط ألكمار الهولندي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني معجب بأدء اللاعب مع فريقه ويسعى لضمه في يناير المقبل، وسيتابعه في مباراة اليوم للحكم عليه قبل التفاوض مع ناديه الهولندي.