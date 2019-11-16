رياضة | التشكيل المتوقع لقمة مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية.. مشاهدة مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية رابط مجاني bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية.. مشاهدة مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية رابط مجاني bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب هولندا اليوم أمام نظيره أيرلندا الشمالية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوربية المؤهلة لليورو 2020.

توقيت مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية:

ومن المقرر أن تبدأ مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية مساء اليوم السبت 16 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة bein sports hd 2 بتعليق خالد الحدي، ويدير المباراة تحكيمياً الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

تشكيل هولندا المتوقع أمام أيرلندا الشمالية

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: جويل فيلتمان – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – دالي بليند

خط الوسط: دوني فان دي بيك – فرانكي دي يونج – جيورجينو فينالدوم

Advertisements

خط الهجوم: ريان بابيل – لوك دي يونج – كوينسي بروميس.

التشكيل المتوقع لأيرلندا الشمالية:

حراسة المرمى: بايلي بيكوك فاريل

خط الدفاع: ستيوارت دالاس – جوني إيفانز – كريج كاتكارت – كونور ماكلوجلين

خط الوسط: جورج سافيلي – ستيفين ديفيز – بادي ماكنير

خط الهجوم: نيل ناكجين – كايل لافيرتي – كوري إيفانز.