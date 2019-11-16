رياضة | قلق في يوفنتوس من إصابة بيانيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلق في يوفنتوس من إصابة بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار البوسني ميراليم بيانيتش القلق في ناديه يوفنتوس عقب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا، والتي أجبرته على الخروج في الشوط الثاني.

وكان بيانيتش قد غادر مباراة منتخب البوسنا والتي أخسرها بثلاثة أهداف نظيفة أمام إيطاليا في الشوط الثاني بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وظهر بيانيتش ممسكا بالجزء العلوي من فخذه الأيمن، لذلك يبدو أن هناك مشكلة عضلية يعاني منها اللاعب.

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ومن المقرر أن يخضع بيانتيش للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه إنتر ميلان.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلانتا السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو.