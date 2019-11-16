رياضة | شكوك حول مشاركة نجم جديد في مباراة ريال مدريد القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوك حول مشاركة نجم جديد في مباراة ريال مدريد القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق نجم ريال مدريد الإسباني الزمن من أجل التواجد في مباراة الملكي أمام ريال سوسيداد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

شكوك حول مشاركة نجم جديد في مباراة ريال مدريد القادمة

وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "يسابق مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد لصفوف ريال سوسيداد الزمن لكي يتمكن من اللعب في سانتياجو برنابيو".

وتابعت الصحيفة: "غاب النجم النرويجي عن آخر جولتين في الليجا بسبب إصابته في المفصل، لكنه بدأ التدرب على العشب ويأمل اللحاق بمباراة السبت المقبل".

وأضافت: "أطباء سوسيداد يتوقعون جاهزيته، لكنهم ينتظرون اليومين المقبلين لتحديد ذلك".

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ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مدريد أمام ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت القادم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 25 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر برشلونة لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

وسجل نادي ريال مدريد انتصارا كبيرا على نظيره إيبار بأربعة أهداف دون رد في ختام منافسات الأسبوع الثالث عشر من الليجا.